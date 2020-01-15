雖然美陸即將簽署第一階段貿易協議，美可藉此由大陸增加對美採購減少雙邊貿易逆差，但華府對於北京補貼國有企業等仍視為不公平貿易行為。對此，除了將補貼問題列入第二階段貿易談判議題之外，美也拉攏歐日等國際主要經濟體，聲明要求強化有關工業補貼領域的國際規則，一同劍指北京。

據路透社報導，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與歐盟貿易執行委員霍根（Phil Hogan）以及日本經濟產業大臣梶山弘志14日在華盛頓舉行三邊會談，會後發表聯合聲明指出，歐美日三方認為世界貿易組織（WTO）規則所禁止的現行補貼規定，不足以解決某些地區扭曲市場和貿易的補貼現象，因此必須在WTO框架下強化工業補貼領域的國際規則。

美歐日聲明指出，希望增加4條關於補貼的類型，包括無限制的擔保、在無相關改組計畫下補貼經營困難的企業，以及補貼無力獲得長期融資的企業。

報導指出，雖然這份聲明並未點名大陸，但歐盟長期對北京設下進入市場阻礙表達不滿。歐盟去年甚至直接一一點出大陸市場准入壁壘，包括限制外商直接投資（FDI）、補貼和國有企業、智慧財產權保護和執法、繁瑣的審批程序、第五代行動通訊（5G）市場准入和公平競爭環境等。

但報導也認為，雖然聲明中提議的規則是美歐日三方歷經兩年討論而成，有意將此一提案帶入位於日內瓦的世界貿易組織總部，但要說服包括大陸等其他等164名WTO成員修改規則，相關工作十分困難。

對此，北京先前已表示只要願意將談判擴大至西方國家盛行的農業補貼，大陸會更有意願討論國內工業補貼議題。

(中時電子報)