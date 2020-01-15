新竹市政府繼內湖國中、朝山國小興建風雨球場後，積極向中央爭取經費又傳來好消息，教育部補助5340萬元，核定香山高中、光武國中、建功、載熙、民富及頂埔國小等6校設立風雨球場，讓學生不管晴天或雨天都能上體育課。

市長林智堅表示，為讓各級學校體育設施符合學生需求，上任以來已投入近2億改善體育設施，讓校園運動場域更加完備，興建風雨球場可打造全方位的運動環境，讓體育課不再受天氣因素影響，學生可以安心上課運動。

載熙國小校長陳嚴坤表示，受限校園內未有體育館、活動中心等室內活動場所，興建風雨球場可解決下雨天體育課的教學問題，甚至夜間亦能開燈繼續各項體育活動，真的對學校幫助非常大。

教育處長黃錦能處長表示，風雨球場具備開放性、通風性且光線充足，已成為全台各地學校在有限的校園空間內，改善體育設施的新方案，不僅解決雨天無法上體育課問題，也大幅減少學生在烈日下運動，同時也帶給社區居民一個優質的共享運動空間。

黃錦能並表示，市長林智堅上任後積極改善各校體育設施，包括舊社國小、新竹國小籃球場、培英國中操場、南隘國小的夜間照明等，都陸續啟用。

(中時 )