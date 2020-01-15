瓜地馬拉總統賈麥岱今天宣誓就職。由於即將卸任的官員為了取得豁免權策劃爭奪官位，總統就職典禮延誤5個小時才展開，凸顯瓜地馬拉嚴重的政治貪腐情況。

路透社報導，就職典禮比表定時間晚5個小時登場，63歲的賈麥岱（Alejandro Giammattei）在推特向賓客與瓜地馬拉人民道歉，但說問題不是他的政府可以掌控的。

曾為外科醫師與典獄長的賈麥岱，是在第4度競選時登上總統大位，他因為有多發性硬化症而拄著拐杖，在推特發文說改變已經開始。

率領美國代表團的商務部長羅斯（Wilbur Ross）與美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）都在典禮開始前搭機返回華府。

同為保守派的前總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）驅逐調查他與他家人的聯合國反貪團體後，賈麥岱在政治生涯中將如何根除貪腐將受到密切關注。

大多數的中間偏右政治人物，包括賈麥岱在內，都認為瓜地馬拉「國際反逍遙法外委員會」（CICIG）無法令人接受地違反瓜地馬拉主權。賈麥岱說，他將成立全國性反貪組織。

返回國會與新任的國會議員今天也宣誓就職，國會內的卡位戰似乎也拖慢今天的程序。剛動完手術的巴迪亞（Herber Melgar Padilla）很晚才坐著輪椅進入，後來是躺在擔架上被抬出去。

巴迪亞因為洗錢而受到調查，但他否認犯案。如果巴迪亞今天沒有宣誓就職，他將喪失起訴豁免權。他的這票對於保守派政黨來說至關重要，可協助取回對國會領導階層的控制。

即將卸任的莫拉萊斯今天稍晚在地方議會就職，將可延續他擔任總統以來所享有的起訴豁免權。莫拉萊斯遭控策劃金融犯罪而遭到調查，但他否認涉案。

(中央社)