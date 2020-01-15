受惠於電動自行車出貨穩定成長及伺服器BBU等新產品開始出貨，新普科(6121)及新盛力科技(4931)去年業績表現不俗，隨著電動自行車及伺服器儲能系統市場需求成長，新普科及新盛力科技審慎樂觀看待今年營運，預估今年業績可望勝去年。

全球吹起環保節能風潮，帶動電動自行車銷售穩定成長，且伺服器及資料庫中心高頻高速傳輸及運算需求強勁，24小時運轉帶動(離峰充電、用電高峰放電)儲能型BBU需求呈現高度成長，電動自行車及BBU成為電池模組廠積極搶進市場，新普科及新盛力經過多年佈局，兩大產品出貨逐步放量中。

就BBU來看，新普科主攻大型資料庫中心BBU，新盛力則著重在伺服器BBU，目前新普科公司已拿下美國大廠資料庫中心BBU訂單，並開始出貨，而新盛力於去年下半年陸續接獲歐洲、美國及日本客戶訂單，亦已於去年第4季開始出貨，BBU也成為兩家公司今年營運成長重要動能。

去年第4季因是NB等IT產品傳統旺季，且新普科布局的非IT產品：電動自行車及資料庫中心備用電池系統產品出貨持續放量，帶動新普科去年第4季業績表現亮眼，不僅去年12月合併營收達75.32億元，年成長10.46%，再創單月歷史新高；累計2019年第4季合併營收為222.49億元，季增9.33%，創下單季歷史新高；累計2019年合併營收為737.34億元，年成長14.28%，創下歷年新高。

儘管今年第1季為傳統淡季，且逢農曆年長假，但在電動自行車、資料庫中心備用電池系統(BBU)等產品出貨穩定成長下，新普科預估，今年第1季業績可望優於去年同期，今年營運亦可望優於去年。

新盛力2019年12月合併營收為1.51億元，年成長12.2%，累計2019年合併營收為19.93億元，年成長12.69%；在伺服器儲能系統出貨放量，且電動自行車需求穩定成長下，新盛力科技審慎樂觀看待今年營運，新盛力預估，今年業績可望勝去年。

(時報資訊)