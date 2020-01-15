2020年月津港燈節共有51組精彩藝術燈飾作品。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

2020年月津港燈節共有51組精彩藝術燈飾作品。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

2020年月津港燈節共有51組精彩藝術燈飾作品。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

一年一度的台南鹽水區月津港燈節，將於1月18日至2月26日登場，此次燈節以「海市蜃樓」為主題，共有51組精彩藝術燈飾作品，18日晚上7點開幕活動除了有精采光影行舟水上劇場，更邀請歌手曹雅雯、卓義峯、梁文音帶來精采演出。

台南市長黃偉哲表示，月津港燈節跟其他地方的燈節都不一樣，月津港燈節不放煙火，但是有鹽水蜂炮跟月津港燈節相輝映，今年更有龍崎空山祭形成南北輝映，而且從去年12月開始已經有月之美術館來打頭陣，一系列的展演活動吸引來自台南市還有外縣市的觀光客一起來賞燈。

此次燈節由國內外藝術家、大專校院徵件入選團隊及已開跑的巷弄月之美術館「月光之城」秋季展，總共帶來51組作品，今年更使用包含擴增實境AR技術、聲光音效等多媒體藝術作品，讓靜態作品可以透過不同方式與民眾產生互動。

燈節周邊活動也相當豐富，橋南老街遊客服務中心的「水仙花雕刻藝術創作展」，推廣地方傳統的水仙花雕刻藝術；永成戲院於農曆年間將安排一連串精采的表演、掌中劇及電影；信義路旁栽種了繽紛花海，加上元宵犁蜂炮重頭戲，要讓遊客來到鹽水感受月津經典小鎮迷人的歷史風華。

(中時 )