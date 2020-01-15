109學年度學科能力測驗17、18日登場，新竹市有新竹高中、新竹女中及建功高中3個考場，考生總人數約5000人，考生可在16日下午2時至4時查看試場。市長林智堅期盼每位考生都能發揮最佳實力，考取心中理想的學校。

為讓考生能順利安全抵達考場，市府特別與新竹客運協調機動加開公車班次，請台電加強供應各考場配電線路巡視，考場周邊暫停施工避免噪音干擾考生，警察局則調派員警維護各考場周邊交通。

為幫高三生加油打氣，成德高中舉辦「迎向學測，有備無懼」大聲公比賽，由各班學生發揮創意設計口號，用最高分貝大聲喊出，在歡樂聲中紓解高三學生的壓力。

功高中教師與家長會聯手拍攝「紓壓小秘方」影片，讓學生看了歡笑連連，舒緩考試的壓力；香山高中教師們準備包子、蘿蔔糕湯、粽子，祝福學生能一舉「包高中」。

教育處表示，為讓考生順利應試，3個考場都設置考生服務處，請考生應考前務必詳閱試場規則及違規處理辦法，進入試場就座前應取下穿戴式裝置，行動電話需「完全關機」，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

(中時 )