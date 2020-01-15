國道計程收費滿6周年，遠通電收推出新APP「uTagGO」，首創HAPPY GO小額點數兌換國道eTag儲值金，4點就能兌換1元，且兌換金額無上限。會員3月1日前下載uTagGO並申辦「uTagGO x HAPPY GO聯名優惠」與「eTag智慧停車」，即可獲得HAPPY GO 100點，停車費達50元可獲2點。

遠通電收指出，全台灣自小客車數量超過800萬輛，eTag用戶也突破714萬大關，HAPPY GO會員數更高達1600萬。為服務廣大用路人，uTagGO從駕駛使用國道及停車2大需求出發，攜手HAPPY GO推出新服務，除了主打零頭點數就能兌換國道通行費，註冊uTagGO APP及申辦eTag智慧停車，還能累積HAPPY GO點數，並享有全台超過260場停車場進出免票卡、台北市路邊停車費免持單至超商繳費的便利服務，另eTag代繳路邊停車費正與各地縣市政府洽談合作中，服務範圍可望於今年第一季再擴大。

遠通表示，用戶不必擔心點數到期，只要成功註冊uTagGO會員，零頭點數可用4點換1元eTag儲值金；沒有開車的消費者，也可透過HAPPY GO APP先將點數移轉給有開車的親朋好友，再兌換成儲值金，不用擔心點數過期而浪費。

為慶祝uTagGO上線，遠通即日起至3月1日推出「停停遇利」停車大挑戰活動，100名幸運兒將有機會獲得遠百SOGO千元禮券，分數排名前100名的用戶，再抽出3名可獲得遠百SOGO禮券1萬元。

(中時 )