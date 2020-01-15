最新民調！高雄市竟有過半民眾支持罷免韓國瑜 13:212020/01/15 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 TVBS民調。 2020大選落幕，國民黨在總統、區域立委雙雙落敗，而高雄市長韓國瑜回到高雄市還要面對we care高雄的罷免問題，而民調顯示，竟有過半民眾支持韓國瑜的罷免案！ 根據TVBS的最新民調指出，高雄市民有53%同意罷免，而不支持罷免的人佔32%；而調查中有8%表示不會去投票，而有7%的人不表示意見。 民調結果顯示，韓國瑜在選後面對憤怒的市民，恐怕還需要更大的努力，而距離罷免還有四個多月，這段時間韓市長是否能挽回高雄市民的信任，是外界共同關注的焦點。 (中時電子報) #罷免 #最新民調 #過半 #民眾 #面對 也許您會感興趣 推薦閱讀 警政署統計 全國投票49件47人違規 16:322020/01/11 社會 蔡英文大勝 Wecare要求韓國瑜道歉辭職 20:532020/01/11 政治 國會新時代 民進黨過半民眾黨新贏家 21:512020/01/11 政治 蔡高雄贏48萬票 罷免韓會過嗎？郭正亮：有兩變數 17:272020/01/12 政治 民進黨立委過半是好事？趙少康竟這樣說…有原因 00:202020/01/13 政治 七年級生挺韓到最後：他完成國民黨20年做不到的事 08:492020/01/13 政治 韓國瑜拚黨主席？3Q：一定會選、且會上 08:232020/01/15 政治 趙少康教韓2招「贖罪」防罷免 王定宇：標準這麼低啊！ 09:132020/01/15 政治 談反滲透法 小英交待行政部門這三件事 11:402020/01/15 政治 聽到罷免韓國瑜 「中風阿嬤」站起來了！ 11:452020/01/15 政治 政治熱門新聞 抓包！游淑慧驚爆吳敦義操控中常委耍陰… - 政治 韓知道真實民調數據？陳學聖選後驚爆內幕！ - 政治 國民黨中常會一團亂…她曝朱立倫早看穿 - 政治 遭轟敗選戰犯 吳斯懷竟學韓國瑜「驚人」回嗆！ - 政治 挺韓男星神隱2天不忍了 爆韓慘敗原因：這2人扯後腿 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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