TVBS民調。

2020大選落幕，國民黨在總統、區域立委雙雙落敗，而高雄市長韓國瑜回到高雄市還要面對we care高雄的罷免問題，而民調顯示，竟有過半民眾支持韓國瑜的罷免案！

根據TVBS的最新民調指出，高雄市民有53%同意罷免，而不支持罷免的人佔32%；而調查中有8%表示不會去投票，而有7%的人不表示意見。

民調結果顯示，韓國瑜在選後面對憤怒的市民，恐怕還需要更大的努力，而距離罷免還有四個多月，這段時間韓市長是否能挽回高雄市民的信任，是外界共同關注的焦點。

(中時電子報)