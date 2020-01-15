何庭歡公開小雞般家過程。（圖／翻攝臉書）

選舉期間，韓國瑜開直播孵小雞，如今大選結束，這些小雞又該何去何從？李正皓指出，這些小雞還在國民黨部，等著農場來領養，批韓國瑜的行事作風虎頭蛇尾。對此，韓辦發言人何庭歡今（15）日公開小雞搬家影片駁斥。

何庭歡在臉書表示，今早用依依不捨的心情，除了收拾台北辦公室，還要「搬雞窩」，強調「有始有終才是負責任！」沒想到大掃除後收到有人在政論節目上，批評要將小雞始亂終棄，還說在黨部等人領養。

何庭歡指出，有多達四、五位的「蛋編」，每天從早到晚照顧九隻雞寶寶，換水、補飼料，還特別使用生質環保的蚓糞土，就是為了給孩子們一個好環境，卻被曲解炒新聞，對用心的蛋編們而言情何以堪，想問發表這樣言論的人，「是否您才是真正不尊重生命？」

引述雞農的專業說法，希望能幫不了解的人上一課，何庭歡說，1/2到1/3小雞出生，育成期間要滿兩週才能搬動小雞，也就是今天（15日）預定要幫小雞搬家，還特別請獸醫來幫每隻小雞健檢，希望能在選舉期間用生命教育推廣政策，按照專家提供飼養日誌及建議來育成小雞。

在企劃直播前，何庭歡指出，就已規劃小雞成長的環境，許多粉絲來信要領養也都捥拒，因為早已接洽雲林的農場，「請問這樣的良善用意，錯了嗎？刻意在節目上冷嘲熱諷、引起媒體注意的人，居心為何？」

最後，何庭歡也感謝每位守在線上的朋友，關心小雞寶寶們，大家都像是他們的爸爸媽媽，親眼看他們破殼、出生、長大茁壯，相信大家對這群孩子充滿愛與關懷，也是選舉期間一再強調的「正能量」，同時呼籲，選舉已經結束，請大家用最寬容的心，弭平因政治意識型態而撕裂的社會，也希望政論節目不要為了收視，成為造謠的平台。

(中時電子報)