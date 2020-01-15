台南市議會國民黨團議員李中岑淚流滿面強調，民進黨玩弄頂尖選手的國際賽事參賽權，身為選手她的感受比誰都強烈和傷心。（洪榮志攝）

「麥擱騙啦！」2020國民黨敗選，台南市議會國民黨團15日開第一槍，要求完全執政的民進黨做個負責任的執政黨，趕快修憲改國號、改國旗，不要只會在選舉時才拿出來騙選票。此次參選台南市第五選區立委的蔡淑惠更一連3次諷刺說，「我恥笑民進黨不敢台灣獨立」。民進黨團總召邱莉莉認為，蔡英文總統再三強調，「維持現狀」就是遵守憲法、維護台海和平穩定的現狀，國民黨敗選後應該好好檢討反省，為何被新世代所拋棄？

即將接任黨團書記長的王家貞率黨團成員李文俊、張世賢、盧崑福、林燕祝、蔡淑惠和李中岑，聯袂舉行「麥擱騙啦！民進黨趕快修憲改國號」記者會。王家貞指出，國民黨虛心接受這次大選的結果，國民黨也會進行路線檢討重新擦亮招牌；但既然台灣獨立是民進黨的神主牌，也成功洗腦年輕選民並高票完全執政，請做一個負責任的執政黨，直接宣布台灣獨立，下一次就直接選台灣國總統。

李文俊說，國民黨中央的論述偏離民意，該下台請下台，該修正的政策請立即修正，不要歹戲拖棚；這次選民尤其年輕選民以選票支持民進黨，讓蔡英文獲得超過800多萬票史上最高票連任，既然這是選民的心聲，請民進黨立即公投正名，不要只喊爽的，「不敢改國號出去就被車撞死」。

張世賢感謝500多萬選民對國民黨的支持，但既然中華民國國名和九二共識不合民意，不合時代潮流，民進黨就改國名吧，反正二月立法院就職的民進黨立委也過半，就請立刻改國號來回應選民。

盧崑福痛批民進黨洗腦年輕選民說中華民國是流亡政府，把台獨當神主牌，卻又參選中華民國的總統，既然民進黨把中華民國當提款機，讓年輕人贏得了選舉輸了未來，民進黨就請直接改國號；如果不敢，就立刻跟全民道歉，說這完全是一場騙局。

蔡淑惠認為，不可諱言多數選民支持台獨、支持反送中，既然這是民主政治的結果，請民進黨信守對年輕選民的承諾，請蔡英文和務實的台獨工作者賴清德立即更改國號，因為民進黨在國會也再度過半，不要一路欺騙選民，不要下次總統選舉還在玩弄統獨議題，不要讓選民和藍軍恥笑民進黨無膽。

李中岑說，她是來自體育界並擔任中華民國划船協會理事長，京奧運正名，為什麼辛苦深耕體育的頂尖選手賽權都不支持京奧運正名？因為國際奧會明白回應蔡英文政府，正名會影響頂尖選手賽權，當時此事喧騰一時，最後逼得蔡英文出面說不支持正名。李中岑還淚流滿面強調，民進黨玩弄頂尖選手的國際賽事參賽權，不顧選手的辛苦訓練和付出，把選手拉入政爭，真的宣布台獨，辛苦深耕體育的頂尖選手賽權會完全被剝奪，身為選手她的感受比誰都強烈和傷心。

國民黨團要求蔡英文，再次完全執政，也贏得史上最高票，就請信守年輕選民的承諾，直接進如台灣建國的程序，拿出通過反滲透法的效率，在520宣誓就職之前，更改國名、國號和國旗。

民進黨團總召邱莉莉則認為，蔡英文總統執政以來，台灣與美國、日本等國家，已經成為堅實的「民主同盟」，對於台灣的國際地位提升，與強化國防安全，有極大的助益。蔡總統再三強調，「維持現狀」就是遵守憲法、維護台海和平穩定的現狀。國民黨敗選之後，應該好好的檢討反省，為什麼被新世代所拋棄？國民黨那麼多中常委都已經辭職負責，卻未見國民黨台南市議會黨團有自我反省的聲音。

(中時 )