決定請辭國民黨中常委的台北市議員徐弘庭，15日上午受訪表示，國民黨目前的困境並非一人所能解決，呼籲改變以往黨主席「喊水會結凍」的模式，由年輕中生代建立聯席制的集體領導制。對於是否要求吳斯懷請辭不分區立委，徐弘庭直言選舉時國民黨沒有為吳捍衛人格，他也不會對同志作要求（請辭），但如果他受到外界標籤化，「我寧願不做這個立法委員」。

對於國民黨中常會仍將他列入開會名單，徐弘庭獲悉後相當錯愕，但他說，如果人數不足可能流會，他會參加，因為要讓中常會順利舉辦下去。

徐弘庭表示，中常會身為最高權力機構，但在許多重要決策轉折上卻沒能堅持己見卻選擇妥協，導致國民黨遭受重大挫敗，現在外界在看的是國民政黨有真正檢討反省嗎？他也認為目前並不是「留下來的負責、離開就不負責」，也對其他中常委喊話，是否過去在關鍵時刻沒有好好堅持並妥協，導致敗選，也要為此拿出相對態度，展現國民黨最高權力機構真的有反省改革。

對於吳斯懷上午出面表示，難道他請辭不分區立委就可以讓改革順利？徐弘庭認為，這場選舉中吳斯懷受到非常嚴重的標籤化，吳斯懷身為泛藍長期支持者，長期奮鬥的心志無庸置疑，但在選戰中確實引也發社會紛擾，他強調，不會對同志作要求（請辭），但如果他在吳的立場，決不會接受外界貼標籤、抹煞人格，「寧願選擇不做立委」，但一切「尊重他（吳斯懷）個人選擇」。

國民黨未來應該如何改革？徐弘庭認為，目前國民黨遭遇到的困境並非單獨一人所能解決，他呼籲要拋棄以往「一人獨大」的領導模式，改採聯席制，未來主席就只是單純開會的主席，在集體領導模式下每個聲音都是對等的，不會有誰說了就算。

(中時 )