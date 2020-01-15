中美貿易戰15日的第一回合簽署前夕，再度傳出雜音，引發市場擔心情緒，台股出現明顯拉回，加權指數愈走愈低，於12點40多分之後，摜破12,100點、大跌逾100點，由雙王台積電（2330）、大立光（3008）帶頭下跌，分別跌破340元及5,000元關卡。

貿易戰簽署前，外電14日報導，美國對中國大陸商品課徵的關稅可能維持至今年11月美國總統大選後；至於美國最終是否撤銷關稅，則將視中國大陸是否遵守第一階段貿易協議情形而定，再加上台股即將面 臨農曆年前封關，市場追價意願不足，逢高調節減碼壓力不輕，造成台股15日開盤後一路走低。

大立光日前法說會釋出正向訊息，帶動股價攻堅站上5,000元關卡，14日最高來到5,210元，台積電在16日法說會即將登場，再加上外資調高目標價及回補持股，市場正向回應，14日股價及市值同步創新高。不過，雙王15日面臨調節賣壓止，股價雙雙重挫約3.6％及2％。

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