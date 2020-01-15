西班牙東北部發生化學工廠爆炸事故。(路透社)

西班牙東北部發生化學工廠爆炸事故，造成1人喪命，傷及6人。當地媒體引述消防人員的說法表示，爆炸很有可能是化學意外所引起。

「先鋒報」（La Vanguardia）和「國家報」（El Pais）等媒體在網站上表示，這起在塔拉戈納省（Tarragona）發生的爆炸引發衝擊波，造成1棟建築物坍塌，1人身亡。

西班牙國營頻道（TVE）表示，另有1人失蹤。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）辦公室表示，總理已聯繫加泰隆尼亞（Catalonia）官員說：「這起意外傷及多人並造成可觀的物質損失，馬德里當局準備好提供必要協助。」

加泰隆尼亞救災服務處發言人證實，附近有建築物倒塌並有一人喪生，但還無法確定大樓倒塌與爆炸或大火有關。

發言人表示火勢已獲得控制，並說有2人嚴重燒傷，1人燒傷傷勢較輕，3人輕傷。

當局針對這起事故出動20輛消防車、11輛救護車和1架直升機。電視影像顯示，大火引發的黑煙直竄天際。

民防局建議附近民眾待在室內，並預防性緊鎖門窗，但說：「沒有證據顯示（爆炸）產生有毒的煙霾。」

(中央社)