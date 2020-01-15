系微（6231）擁有BIOS最先進韌體運算技術(UEFI)及提供系統管理軟體的領導品牌，15日宣布於美國俄勒岡州希爾斯伯勒市成立辦事處以擴展其工程團隊服務支援能力。

隨著網路、儲存器及運算伺服器產業的穩定增長，系微新設立的希爾斯伯勒辦事處將擴大其工程服務能力並為公司在這些產業的客戶需求增加團隊資源以即時的提供本地支援。另一方面，此辦事處鄰近公司重要業界合作夥伴之一的英特爾公司，能發揮更緊密的互助效益。

系微工程部副總Mohamad Saleh表示，系微在資料中心相關產品業務發展不斷地持續茁壯，而為了能提供更好服務給予我們的客戶，我們需增加團隊資源以支援其業務擴展，特別是對於美國西岸的客戶。

Mohamad Saleh進一步提及，我們相信，此擴展將確保我們當前及未來的客戶皆能享有系微樹立出來最高品質客戶服務與支援之信譽。

(工商 )