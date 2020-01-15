為期3天的中共十九屆中紀委四次全會於13日至15日在北京舉行。會議首日，中共總書記習近平發表講話，要求強化對權力運行的制約和監督；加大金融領域反腐力度。陸媒分析，金融反腐仍是重點。在去年全會上，習近平提到了金融領域反腐，之後不管是人事調整，還是反腐拍蠅，金融反腐成了2019年反腐的一大亮點。

《北京青年報》旗下公眾號「政知見」14日發文指出，從中紀委全會上高層的講話中，得以了解每年紀委反腐的重點。而本屆全會中也透露了2020年反腐重點的訊號。在2018年的中紀委二次全會上，習近平提到，堅持受賄行賄一起查；嚴厲整治群眾身邊腐敗；既抓涉黑組織，也抓後面的「保護傘」。在2019年的中紀委三次全會上，習近平提到，把力戒形式主義、官僚主義作為重要任務；加大金融領域反腐力度，對存在腐敗問題的，發現就要堅決查處。

文章稱，金融反腐仍是重點。在去年全會上，習近平提到了金融領域反腐，之後不管是人事調整，還是反腐拍蠅，金融反腐成了2019年反腐的一大亮點。在中央紀委四次全會上，習近平再度提及金融反腐。他說，金融領域反腐敗工作要「深化」。

此外，此次全會還談到要堅決查處各種風險背後的腐敗問題；加大國有企業反腐力度，加強國家資源、國有資產管理；查處地方債務風險中隱藏的腐敗；堅決查處醫療機構內外勾結欺詐騙保行為，建立和強化長效監管機制。

另一方面，近兩年，地方債券發行節奏加快、力度加大，有助於對沖經濟下行壓力。但背後存在的一些問題也日漸暴露，如何管控風險成了值得思考的問題。

在脫貧攻堅的大背景下，此次全會上，不少基層甚至是貧困縣官員點名，這些官員中有不少人的通報中都點出了「盲目舉債」問題。比如貴州獨山縣委原書記潘志立。這個在去年被中紀委多次點名的縣委書記，被指盲目舉債近2億人民幣打造「天下第一水司樓」「世界最高琉璃陶建築」等形象工程、政績工程。

另外，在欺詐騙保問題上，醫保基金是老百姓的「救命錢」，此次全會上，習近平也首次明確點出要 「查處醫療機構內外勾結欺詐騙保行為」。

(中時 )