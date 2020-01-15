華為在美專利申請量躋身前十 13:402020/01/15 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據韓聯社報導，美國商業專利資料庫（IFI Claims）15日發布的最新專利報告顯示，美國去年共批准33萬3500多件專利申請。IBM以9262件連續27年蟬聯第一，三星電子以6471件連續14年排名第二，華為從去年的第16躍升至第10位，首次躋身前10行列。 排名第3至9位的企業依次為：佳能、微軟、英特爾、蘋果、LG電子、福特、亞馬遜。 (旺報 ) #專利 #電子 #美國 #排名 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭夜車回台東！陳樹菊現身投票：很高興 11:512020/01/11 政治 時間未到急拆競選帆布 大內老婦觸法 12:532020/01/11 社會 年輕人站出來！投票所見青春氣息 16:132020/01/11 政治 陸科技部：2020做好強化核心技術10方面工作 19:262020/01/11 財經 非專利技術出資 設外資公司分析 04:092020/01/12 焦點新聞 中職》獅新秀變裝瑪利歐跳水 林安可喊出10勝10轟 17:362020/01/13 體育 專利分析師 工研院開班認證 04:102020/01/14 企業經營 太景流感新藥TG-1000首獲美國專利 授權談判添利多 17:262020/01/14 財經 不止10公里內免費 中市府「雙十公車」最多只收10元 22:012020/01/14 財經 太景新藥獲專利 授權談判利多 04:102020/01/15 證券．權證 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 慘！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 即時 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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