據韓聯社報導，美國商業專利資料庫（IFI Claims）15日發布的最新專利報告顯示，美國去年共批准33萬3500多件專利申請。IBM以9262件連續27年蟬聯第一，三星電子以6471件連續14年排名第二，華為從去年的第16躍升至第10位，首次躋身前10行列。

排名第3至9位的企業依次為：佳能、微軟、英特爾、蘋果、LG電子、福特、亞馬遜。

(旺報 )