廖姓女子與顏姓同事發生婚外情，被元配向台北地方法院民事庭提告，請求損害賠償60萬元，廖女雖否認自己是小三，但是手機通訊軟體內竟然有「歡迎光臨MY縫」、「哎唷？ 褲襠好緊」、「好想坐你腿上脫光的那種」、「你的精子愛我」等鹹濕的內容，法院認定2人「確有男女床第之交往情事甚明」，判廖女賠償原配20萬元，可上訴。

顏姓男子在2013年與湯姓原配結婚，2人並於2016年6月生了一個兒子，不過，顏男卻自2017年10月起，與公司的廖姓女同事發生婚外情。湯姓元配得知後，顏男也坦承並寫下自白書說明事發經過及通姦地點，湯姓原配因此提告廖女侵害她的配偶權，請求損害賠償60萬元。

不過，廖女則抗辯指稱，她未與顏男發生婚外情，也沒有在湯女所提出的時間內與顏男「嘿咻」，而且湯女控告妨害家庭也不起訴處分確定，至於湯女提出的LINE、SKYPE 對話紀錄，以現今修圖技術發達，未必沒有經過修改。

不過，法院勘驗證據，發現廖、顏2人對話包括「在床上是色狼」、「但是在床上還不是能讓你閉嘴呀」、「歡迎光臨MY縫」、「哎唷？ 褲襠好緊」、「因為緊啊被你弄鬆了」、「跟你睡抱著睡」、「我果然不能太愛你」、「好想坐你腿上脫光的那種」、「你的精子愛我」、「顏○○的雞雞是我的」、「連皺褶都要嚕乾淨」等挑逗調情、對話鹹濕露骨，不是只有同事間偶爾開玩笑的話語及互動而已，確有男女床第交往情事。

此外，廖、顏之間的合照，2 人在照片中神情愉悅，就是一般男女朋友自拍留存的親密照片，而且照片裡沒有其他人在場，廖女頭緊靠男方肩膀、小鳥依人，另有廖女嘟嘴靠近男方臉頰準備親吻姿勢，以及廖女用雙手環繞穿著清涼背心男方脖子且雙腳抬放男方大腿等合照，2人親密的身體接觸，廖女卻辯稱是與同事聚餐所拍攝合照根本不足採信。2人發生婚外情，堪認屬實。

綜合這些證據，北院法官認定，廖女侵害湯女的配偶權，判決賠償20萬元。

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(中時 )