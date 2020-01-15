彰化私立明道大學校長汪大永遭爆，疑似將與中國合作三加一計畫上億的學費，透過設於中國大陸的公司轉收侵吞，汪大永目前人在美國，透過電訪表示，他並沒有在中國大陸設置公司，這些都是子虛烏有的指控，校方表示，媒體報導已經影響到校譽及校長的聲譽，將請律師提告。

明道大學祕書長詹國華表示，學費的金額達數億元，對學校來說是一筆很龐大的資金，不可能去掏空學生的學費，況且都有財報可以查；學校從2011年開始，委外合法的公司招展海外學生，對於兩岸的招生程序與法規，也還在摸索中，教育部每年都派會計師到學校查帳，教育部提出海外學生學費入帳，沒有回歸會計程序要求糾正，校方也都依教育部及會計師的要求補正，並提供單據給教育部。

汪大永透過電話表示，明道大學是私校，近年少子化的影響，開拓國際生是必然的，因此在符合教育的政策範圍及規定進行招生，被爆料說掏空學費完全是子虛烏有，每年教育部對國際生財務及決算，都要經過教育部嚴格的審核，媒體報導對他個人及學校已經造成重大傷害，

明道大學媒體說明全文：

1.針對今（1／15）⟪自由時報⟫「疑遭校長設在中國公司侵吞 明道大學上億學費爆掏空」報導，明道校方致謝媒體。

2.汪大永校長於年前發信給全校教職員提出請辭退休，說明任期至109年1月底止，校長休假期間相關校務已交由職務代理人周副校長負責，現爆出此事，董事會深表痛心和遺憾。

3.針對媒體報導本校疑有不法侵吞學費一事，校方將在今天（1／15）下午2點主動到法務部調查局中部地區調查站備案說明。

4.自從2019年6月，新任董事會正式接手後，學校註冊率提升，教學、財務運作一切正常，董事會去年6月承諾募集3億元作為學生創業基金，並捐贈學校5000萬元基金也都到位，校務發展蒸蒸日上。

5.本校校務推動順利，一切依據教育部法規辦理，新任董事會全力支持學校發展，目標就是打造國際化、產學化的優質辦學環境，讓學生安心就學，教職員權益不會受損。去年6月承諾募集3億元作為學生創業基金，並捐贈學校5000萬元基金也都到位，校務發展蒸蒸日上。

5.本校校務推動順利，一切依據教育部法規辦理，新任董事會全力支持學校發展，目標就是打造國際化、產學化的優質辦學環境，讓學生安心就學，教職員權益不會受損。

(中時 )