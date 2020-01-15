宏佳騰（1599）去年第四季推出首款電動機車，帶動業績成長，第四季營收季增率約6.5%；公司將在農曆年前持續推出智慧電動新車，可望持續挹注業績。

宏佳騰2019年12月營收1.7億元，月增19.07%，年增172.96%。2019年1-12月營收23.99億元，較2018年同期減少7.7%。2019年第四季在首款電動機車助益業績下，單季營收約6.24億元，比去年第三季的5.86億元增長約6.5%，也將去年全年營收年減幅度收斂至一成之內。

展望今年電動機車熱潮持續，宏佳騰將持續推新車，並持續攜手最大智慧電池交換平台Gogoro Network，宏佳騰即將推出之新款PBGN（Poweredby Gogoro Network）智慧電車，將推出更輕巧、親民、多元的選擇，打造國民電車地位。

宏佳騰去年外銷沙灘車集中在上半年出貨，2019下半年動能衰退，2019年全年營收年減7.7%。展望今年，預計電動機車話題與銷量逐漸加溫，將成為今年挹注業績成長的主要力道。

(時報資訊)