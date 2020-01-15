農曆年前除了買年貨，另一件重要的事為「大掃除」，清除這一年來的晦氣；嘉義縣環保局15日在六腳鄉塗師社區活動中心舉辦「清淨家園迎新春 社區動員齊拚掃」活動，縣長翁章梁號召約200位志工進行環境清潔工作，呼籲鄉親提早大掃除，同時付出一點行動，將屋外空間整理好，迎接熱鬧、乾淨的金鼠年。
環保局長張根穆表示，配合民眾大掃除習慣，今年嘉義縣「環境清潔周」訂在過年前一周15至21日，因應年前家戶有大型廢棄物要處理，民眾與各鄉鎮市公所清潔隊聯繫，預約載運時間，也提醒民眾，清潔隊從農曆初一到初三停止清運，民眾應把握最後收運時段，將垃圾全部送出家門，迎接新氣象。
翁章梁、六腳鄉長陳川錡及縣議員黃鉦凱今日拿著拖把、抹布，清理活動中心裡的環境，並在門口貼上春聯；翁章梁鼓勵長輩活動筋骨，整理環境清潔，把日常活動的範圍打掃乾淨，尤其是社區長輩時常聚集的老人食堂等，讓返鄉遊子與遊客來「嘉」過個好新年。
環保局表示，24日除夕當天，各清潔隊也會加班，從上午開始清運；25日到27日停收3天，讓辛苦一整年的清潔隊員能好好休息，各鄉鎮市清潔隊的聯絡資訊，以及春節期間垃圾清運狀況，民眾可至嘉義縣環保局網站查詢
(中時 )
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