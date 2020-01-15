國民黨敗選後首次中常會，場外各方人馬表態，支持慰留吳敦義主席與韓粉、藍天行動聯盟等到場表達意見，台獨團體台灣國也到場感謝吳主席。（王英豪攝）

國民黨敗選後首次中常會，場外各方人馬表態，支持慰留吳敦義主席與韓粉、藍天行動聯盟等到場表達意見，台獨團體台灣國也到場感謝吳主席。（王英豪攝）

國民黨青年世代及青壯派議員代表也到場，呼籲全面改組重建國民黨。（王英豪攝）

國民黨青年世代及青壯派議員代表也到場，呼籲全面改組重建國民黨。（王英豪攝）

【#LIVE】國民黨敗選檢討！吳敦義下午總辭走人，青壯派高喊換雙吳換血

國民黨敗選後首次中常會，場外各方人馬表態，支持慰留吳敦義主席與韓粉、藍天行動聯盟等到場表達意見，台獨團體台灣國也到場感謝吳主席。國民黨青年世代及青壯派議員代表也到場，呼籲全面改組重建國民黨。

中常會場外多個團體抗議，口號聲四起，在一片反對聲浪中，有人也力挺吳斯懷、吳敦義，高喊「支持國民黨、支持吳敦義、支持吳斯懷」，嗆要「台獨滾回去」。

(中時 )