直播》國民黨中常會場外失控互罵 高喊：支持吳敦義、吳斯懷加油 13:582020/01/15 中時 王英豪 、 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨敗選後首次中常會，場外各方人馬表態，支持慰留吳敦義主席與韓粉、藍天行動聯盟等到場表達意見，台獨團體台灣國也到場感謝吳主席。（王英豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨敗選後首次中常會，場外各方人馬表態，支持慰留吳敦義主席與韓粉、藍天行動聯盟等到場表達意見，台獨團體台灣國也到場感謝吳主席。（王英豪攝） 國民黨敗選後首次中常會，場外各方人馬表態，支持慰留吳敦義主席與韓粉、藍天行動聯盟等到場表達意見，台獨團體台灣國也到場感謝吳主席。（王英豪攝） 國民黨青年世代及青壯派議員代表也到場，呼籲全面改組重建國民黨。（王英豪攝） 國民黨青年世代及青壯派議員代表也到場，呼籲全面改組重建國民黨。（王英豪攝） 【#LIVE】國民黨敗選檢討！吳敦義下午總辭走人，青壯派高喊換雙吳換血 國民黨敗選後首次中常會，場外各方人馬表態，支持慰留吳敦義主席與韓粉、藍天行動聯盟等到場表達意見，台獨團體台灣國也到場感謝吳主席。國民黨青年世代及青壯派議員代表也到場，呼籲全面改組重建國民黨。 中常會場外多個團體抗議，口號聲四起，在一片反對聲浪中，有人也力挺吳斯懷、吳敦義，高喊「支持國民黨、支持吳敦義、支持吳斯懷」，嗆要「台獨滾回去」。 (中時 ) #國民黨 #抗議 #黨主席 #敗選 #中常會 #吳斯懷 #吳敦義 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾永權代理國民黨主席 下屆黨主席 朱立倫是大熱門 21:242020/01/11 政治 新世代意識改變 國民黨危矣 01:512020/01/12 政治要聞 羅智強怒國民黨每逢失敗必說要改革 最後都敗在4個字 18:302020/01/12 政治 吳敦義不下台，國民黨不會好 04:102020/01/13 時論廣場 新北市議員林金結籲：侯友宜帶領改造國民黨！ 10:522020/01/13 政治 江啟臣辭國民黨中常委 籲挺韓國瑜渡過罷韓危機 23:282020/01/13 政治 張亞中：如果國民黨迴避兩岸和平等重要問題 有何存在價值？ 09:472020/01/14 政治 國民黨雪崩 金門縣長挺朱立倫再任黨主席 18:252020/01/14 政治 國民黨的危機又豈是人的問題 04:102020/01/15 論壇廣場 國民黨怎麼救？徐巧芯：快把這要命標籤撕了吧！ 09:192020/01/15 政治 政治熱門新聞 抓包！游淑慧驚爆吳敦義操控中常委耍陰… - 政治 韓知道真實民調數據？陳學聖選後驚爆內幕！ - 政治 國民黨中常會一團亂…她曝朱立倫早看穿 - 政治 遭轟敗選戰犯 吳斯懷竟學韓國瑜「驚人」回嗆！ - 政治 挺韓男星神隱2天不忍了 爆韓慘敗原因：這2人扯後腿 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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