高雄市長韓國瑜總統大選失利，接下來可能要面對罷韓浪潮。資深媒體人黃暐瀚日前曾表示，年輕人討厭韓國瑜是超過他想像的，罷免韓國瑜很可能會過關！黃稍早又對此議題提出看法，他認為「不理會、不動員、不反駁、不上街」，才是阻止罷韓的最好辦法。

黃暐瀚在臉書撰寫「選舉結束了，罷韓、霸凌，還沒有結束！」一文。他指出，這兩天很多人在網路上討論「韓粉爸媽無助會」，很多兒女把「韓粉爸媽」霸凌他們的「對話」跟「截圖」，貼出來「奇文共賞之」。他看完之後，只有一個感覺，也就是「人心不古、世態炎涼」。

他也提及，網路文看看就好，這個「韓粉爸媽無助會」PO的內容，真假難辨。若是假的，根本沒有討論意義，若是真的，黃說他真的不理解，子女把爸媽跟他的對話截圖公諸大眾的動機是什麼？「讓大家一起嘲笑自己的爸媽？公開汙辱自己爸媽腦殘？我想我老了，我不懂為什麼我們的社會，現在會變成這樣？」

對於罷免韓國瑜，黃暐瀚說他的看法很簡單，就交給市民決定。支持韓國瑜的人，千萬別去遷籍高雄，還高調呼朋引伴，這事情越對立，投票率就會越高，投票率一旦升高，韓國瑜就越可能被罷免成功。他認為，「不理會、不動員、不反駁、不上街」，才是阻止罷韓的最好辦法。升高衝突，對韓國瑜續任市長，反而不利。

(中時電子報)