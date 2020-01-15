去年7月間，華航副機師張祖良駕駛奧迪（Audi）自高速公路上，為閃避一起競速的另一輛BMW跑車而衝出重慶北路閘道護欄，現場車體斷裂，張顱腦損傷死亡。士林地檢署檢察官根據其他車輛行車紀錄器，發現駕駛的BMW跑車馮男，以不到1秒時間跨越2車道，導致張閃避不及並衝出車道，涉犯以他法致生往來之危險而致人於死罪提起公訴。

59歲男子馮育屏駕駛BMW跑車，去年7月6日6點6分，在國道1號南向24.8公里處，與到張駕駛的奧迪跑車的競速，張車速被測速得超過200公里，馮車速快到門架儀器無法讀取。

事故發生瞬間，馮駕駛的轎車在重慶北路閘道附近，從內側第1車道超越中間第2車道的聯結車，沒有打方向燈，以不到1秒的時間，快速變換2個車道至外側第3車道。檢察官勘驗後方其他車輛的行車紀錄器，發現張煞車燈有亮起，隨即向出口閘道行駛閃避，並衝出護欄撞擊路樹，整輛跑車斷成2截，30歲張副機師當場死亡，而2輛車並未發生碰撞，馮直接往南駛離，並未停車查看。

起訴指出，馮、張2人並不認識，在國道1號上看到對方車速都很快即展開競速。馮、張一前一後飆車方式在道路上超速行車，容易失控撞擊道路上的其他人、車或路旁建物，馮的行為已涉犯罪名可處7年以上有期徒刑。

(中時 )