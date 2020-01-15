美國總統川普的前國家安全顧問佛林曾在前特別檢察官穆勒調查2016年「通俄門」時認罪，他的律師團今天向法院提交文件，要撤回認罪答辯，尋求翻供。

佛林（Michael Flynn）於2017年年底認罪，坦承他在川普就任前數週曾與俄羅斯駐美大使接觸一事，向聯邦調查局（FBI）說謊，但佛林也一直指稱檢察官侵害他個人權益。

一週前，聯邦檢察官更改先前對佛林的緩刑建議，轉而具體求處6個月有期徒刑，在此新情勢發展下，佛林尋求翻供不認罪。

穆勒（Robert Mueller）調查「通俄門」，深入追查莫斯科在2016年涉嫌干預美國大選、替川普助選，以及川普競選團隊與俄羅斯之間的諸多聯繫。

川普的幾名前幕僚在穆勒調查中，有的認罪，有的在審判中被定罪，佛林為認罪的其中一人。

佛林的律師團今天請求法官，將原訂1月28日的宣判日期延後。

(中央社)