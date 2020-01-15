東京大學研究所特任副教授大澤昇平去年11月在推特上發表歧視中國人的言論，東大15日以明顯損害大學的名譽與信用為由，予以懲戒解僱處分。

東大指出，大澤在推特的個人檔案中寫著「東大最年輕副教授」，去年11月還在推文中寫著，「敝公司Daisy不錄用中國人」「只要知道是中國人，根本就不會叫來面試，在書面審核時就淘汰了」。此推文受到各界的批判後已經刪除。

Daisy是大澤經營的人工智慧（AI）開發公司，他著有《AI救國論》等書，去年4月被東大特聘為限期的副教授。

除此之外，大澤還在推文中指出，東大的一部分研究所是在特定國家的控制之下，他寫著「中國獨裁共產黨進入東洋文化研究所等，控制著東大」、「要說東大逐漸被中國的間諜侵略也不為過」。大澤在推文中還指名中傷其他多位東大教員，並要求早日放逐那些教員。

大澤去年4月起擔任東大的特任副教授，預定工作到2024年為止。

東大15日表示，「絕對不允許本校的教職員有這樣的行為。」「有鑑於對社會的責任，將嚴肅地看待此次的事態，也將貫徹對全教職員的倫理規範，致力防止（類似問題）再度發生」。

大澤15日在推特上回應說，「處分不當。東大的對應很明顯是錯誤的」。

(中時電子報)