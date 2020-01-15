日本民間調查機構東京商工研究（TSR）公布調查報告指出，受到企業缺工、消費稅以及自然災害頻傳等因素影響，2019年日本企業破產件數來到8383件，年增1.7%，為2008年金融海嘯以來首度成長。

日媒報導，雖然去年的日企破產件數為11年來首增，但仍是過去30年以來第3低，僅高於1990年的6468件和2018年的8235件。東京商工破產定義是指負債額1000萬日圓以上。

此外，2019年日本破產企業負債總額降至1兆4232億日圓，年減4.1%，創30年來新低。因為負債額不滿1億日圓的小規模佔據大半，而負債額10億日圓以上的大型破產企業連兩年小於200家。

就產業別來看，10大產業中有7個產業的破產件數呈現成長，其中以服務業2569件最高，年增2.2%，連四年增加，零售業破產件數也成長8.6%至1230件，連兩年增加，主要是受到消費稅調升影響。

而2019年受到缺工影響的破產件數達426件，較去年成長10%，以運輸業衝擊最大。

(中時電子報)