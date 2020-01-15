新竹市玻璃藝術家聯展，副市長沈慧虹（左二）在開幕時體驗燒玻璃製作愛心項鍊。（羅浚濱攝）

新竹市玻璃藝術家精選坩鍋窯爐、窯燒、燈炬及冷作等4大類玻璃技法共51件作品，15日在玻璃工藝博物館舉辦「初心‧出新-新竹市玻璃藝術家聯展」，風城藝術玻璃作家協進會理事長林瑤農希望籍讓不同世代了解玻璃技法，使玻璃工藝薪火相傳。

副市長沈慧虹在開幕時體驗燒玻璃製作愛心項鍊，她說，新竹玻璃有近百年歷史，藝術家們從「初心」開始不斷推陳「出新」，進行跨世代、跨媒材的嘗試，使新竹玻璃藝術產業累積豐富的能量，此次聯展是藝術家們心血的最好呈現，歡迎民眾春節期間前來觀展。

第一特展室展出已故台灣工藝之家黃安福與其女黃以禎共同創作的「人生如棋-對奕」，混彩水晶玻璃表現人生的色彩。

魏德松老師使用廢棄素材創作「野百合」，梁志偉老師熔合烤彎技法呈現玻璃材質的輕柔的作品「羽化」；李文福老師的「八駿雄風-奔騰躍進」和李蓮春老師的「虎嘯風生」，都為2020開啟熱鬧與喜氣的新氣象。

第二特展室展出丁右尉老師「波瀾系列_瓶」，透過探索「瓶」思考造型與空間的聯繫，新生代趙思雅「藥曉心」將吹製技法結合玻璃燈工技法進行物件型塑，在透明與空間交錯的關係中，發掘與創造更多的可能性。

(中時 )