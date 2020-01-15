謝和弦先前呼麻被逮。（圖／中時資料照片）

32歲謝和弦與混血辣妻「扣嫂」Keanna結婚4年，日前因謝和弦呼麻被捕，他也與舉報的老婆Keanna正式鬧翻。謝和弦今(15日)向媒體分享他將愛的刺青塗改後，與Keanna的一段爭吵對話紀錄，Keanna罵他行為好像中二生，謝和弦也不示弱，反嗆：「這輩子都不想跟妳做愛」。

謝和弦先前證實已決定和Keanna離婚，引來Keanna以損害配偶權為由提告，又因謝和弦的舉動導致她小產，向謝和弦與莉婭求償420萬，謝和弦則批評Keanna愛錢，兩人昔日濃密感情不再。據《ETtoday星光雲》報導，謝和弦指出，Keanna不只侵占莉婭手機，還將吸塵器與吹風機也帶走，將反告Keanna侵占，且批評Keanna不值420萬，去搶比較快。

謝和弦更說，Keanna始終將肚子裡的小孩視為籌碼，如果他是孩子也不希望出生加入戰局，他也分享將刺青消除後，Keanna曾回他「改的好醜」，謝和弦則酸：「跟妳的心一樣」，Keanna又諷刺他說話幼稚，謝和弦則說已對Keanna無感，此生都不想再跟她發生關係。

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(中時電子報)