全台最高的中油關原加油站正式恢復營運，改建後的關原加油站主體建築煥然一新，當日除有限量到站禮、消費即享咖啡買一送一優惠外，因高山地處偏遠且氣溫較較低，民眾期盼已久的關原肉粽也重新飄香，繼續為往來中橫的遊客與消費者提供溫暖優質的服務。

中油表示，關原加油站的肉粽聞名台8線，自101年銷售至今，每月均量已達5,000顆以上，而該站每日客數僅約50車次，有不少民眾是聞香而來，「吃肉粽」幾乎比加油還重要。

中油關原加油站位於花蓮縣秀林鄉中橫公路上，海拔2,374公尺，是全台最高的加油站，自民國76年建站後營運長達32年，於108年8月6日起首次停業5個月，進行「地下油品管線汰換」及「油槽內襯包覆改善」，並將加油機更換為「沉油泵多槍式加油機」，各項設施更趨完善，除符合環保、工安法令及主管單位要求，更藉此工程同步改善站區車道地坪、美化站容，提升關原加油站整體形象，以符合太魯閣國家公園之園區景觀品質。

為慶祝關原加油站重新開幕，中油特別回饋消費者，憑關原加油發票即享咖啡買一送一優惠。此外，109年1月31日前於關原加油站購買洗可麗環保洗衣精2,000g一瓶即送洗可麗環保洗碗精200g一瓶。

(工商 )