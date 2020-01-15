2020年以來，無視於中東地緣風險，創新科技股指數持續升溫，股價下跌，都有買盤承接，法人表示，因為5G、雲端及Fintech等高科技趨勢明確，因此，科技股股價或科技基金淨值回檔，都可逢低買進好時機。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，開春以來美國科技股仍維持先前的強勁態勢，包括NASDAQ指數和費城半導體指數更再刷新歷史高點紀錄。後續來看，根據市場預估，美國大型科技股今年營收仍將維持正成長，加上美國大型科技股在半導體、雲端技術、電腦作業系統、影音串流、智慧專戴裝置等居領先地位，成長性及創新能力俱佳，且上述幾項都還是未來發展的重點趨勢，投資前景持續值得留意。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，受惠資金行情及中美貿易戰和緩，第一季股市行情持續樂觀，其中，產業成長動能強勁的科技股仍是領頭羊，看好5G、雲端及Fintech等三大創新科技族群。

蘇聖峰指出，以FinTech為例，受到關稅、大陸經濟與聯準會政策變化等影響較低且購併案不斷，不僅巨頭透過併購擴張領域，傳統銀行或金融服務業者也加速轉型，此外，金融科技已能與雲端、人工智慧、大數據等新科技完美結合，帶動快速成長契機，且金融科技相關個股趨勢明朗且受到關稅、大陸經濟與聯準會政策變化等投資人擔憂的議題影響較低、股價波動較小，是破壞式創新領域中值得長期投資的一塊。

(工商 )