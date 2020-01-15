行政院農業委員會農業試驗所開發各種植物病毒抗血清，加值調製成快篩試劑，在10分鐘內即可得到植物病毒檢測結果，不論在田邊或邊境檢疫檢查，提供現場「診斷」、「監測」，或「田間病害管理」等應用，大幅降低檢測操作門檻。

農試所說明，植物病毒病害尚無農藥可以治療，唯有早期發現才能預防發生與蔓延。該所研製免疫快篩試條，操作過程不需儀器設備，臨場10分鐘結果立現，且判讀容易，人人可做即時診斷，用於田邊檢驗可當防疫後衛，或用於邊境檢測當檢疫前鋒，確保農業生態安全。

植物病毒快篩試劑目前已應用至蘭花、百合、百香果、紅龍果、馬鈴薯等產業，提供生產者在生產過程對病毒自主診斷之需，另外對大宗進出口的瓜類及茄科種子檢疫，邊境檢驗結果立判。此項檢查新利器除保護境內農業生態，同時有利行銷國際市場，維持種子(苗)產業發展。農試所現有4種蘭花病毒、2種百合病毒快篩試條已技術移轉國內睿嘉生物科技公司，4種馬鈴薯病毒檢測試劑將與業者合作進行科專計畫生產，農友種苗公司則有意願以技術移轉取代海外採購瓜類及茄科種子的病毒檢測試劑。

(工商 )