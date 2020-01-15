卓蘭平房驚傳火警 毛小孩葬送火海 14:332020/01/15 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 卓蘭鎮1處平房15日上午7點多驚傳火警，熊熊大火伴隨黑煙從屋內竄出。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 卓蘭鎮1處平房15日上午7點多驚傳火警，熊熊大火伴隨黑煙從屋內竄出。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 卓蘭鎮1處平房15日上午7點多驚傳火警，消防人員緊急到場滅火。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣卓蘭鎮1處平房15日上午7點多驚傳火警，熊熊大火伴隨黑煙從建築物內竄出，消防局獲報出動卓蘭、大湖、三義等分隊，共8車33名警義消人員前往處理，花費約10分鐘控制火勢，詳細火警發生原因有待進一步調查。 卓蘭鎮和平路1處平房，今日上午傳出火警，現場火勢猛烈、濃煙密布，消防人員緊急到場布線，於上午9點14分順利將殘火處理完畢，消防局指出，現場燃燒面積約50平方公尺，屋主1隻寵物狗逃生不及，活活被燒死，所幸屋主一家不在屋內，無人員傷亡。 (中時 ) #火警 #人員 #平房 #現場 #卓蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 離警示牌僅2公里 台中又傳石虎遭路殺 04:102020/01/11 社會新聞 台北晶華歌舞饗宴 文華東方抽大獎摸彩看秀吃好料 飯店圍爐年味足 04:102020/01/11 時尚消費 放天燈遭撞？南韓旅客遊十分遭列車擦撞撕裂傷 11:032020/01/11 社會 政黨票太長惹禍？新營柳營都有撕毀選票事件 14:082020/01/11 社會 為何韓造勢現場熱情未反應在選票上 黃暐瀚爆原因 00:202020/01/12 政治 選務人員是爽缺？曝待遇網驚呆 15:502020/01/12 日常 仁德工廠大火黑煙蔽天 消防局出動28車67人救災 16:472020/01/13 社會 高雄林園信昌化工火警 有毒雙酚A燃燒 18:332020/01/14 社會 工業區過年易發生火警 桃消防局出動熱顯像儀檢查 18:572020/01/14 社會 韓國瑜視察倉庫火警 提醒市民注意空汙 12:472020/01/15 生活 社會熱門新聞 22歲俏女師狂傳裸照 誘男學生上床 - 社會 鎮代表1票差落選 驗票後逆轉勝 - 社會 海軍士官非法查詢機密人事資料 遭起訴 - 社會 彰化9旬翁過馬路遭輾斃 行車紀錄器畫面曝光 - 社會 男幸運錯過被伊朗擊落那班飛機 只因為這原因 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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