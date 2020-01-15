卓蘭鎮1處平房15日上午7點多驚傳火警，熊熊大火伴隨黑煙從屋內竄出。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

卓蘭鎮1處平房15日上午7點多驚傳火警，消防人員緊急到場滅火。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮1處平房15日上午7點多驚傳火警，熊熊大火伴隨黑煙從建築物內竄出，消防局獲報出動卓蘭、大湖、三義等分隊，共8車33名警義消人員前往處理，花費約10分鐘控制火勢，詳細火警發生原因有待進一步調查。

卓蘭鎮和平路1處平房，今日上午傳出火警，現場火勢猛烈、濃煙密布，消防人員緊急到場布線，於上午9點14分順利將殘火處理完畢，消防局指出，現場燃燒面積約50平方公尺，屋主1隻寵物狗逃生不及，活活被燒死，所幸屋主一家不在屋內，無人員傷亡。

(中時 )