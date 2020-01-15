大政治大爆卦-無色覺醒》接受BBC專訪 選後首度迴廊談話 蔡總統兩岸路線你有懂？ 14:162020/01/15 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》接受BBC專訪 選後首度迴廊談話 蔡總統兩岸路線你有懂? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統以破紀錄817萬票成功連任後，首度接受英國廣播公司（BBC）專訪，她表示台灣主權沒有談判空間，大陸必須「面對現實」，並且尊重。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #蔡英文 #BBC 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》年輕返鄉潮超吸睛 首投族118萬 投向藍綠橘白？ 14:072020/01/11 政治 王子被爆首度投票 毛弟虧：緊張蠢起來，一臉狼樣 19:202020/01/11 娛樂 《大政治大爆卦─無色覺醒》2020大選再敗 給國民黨啥啟示？ 14:272020/01/12 政治 首度承認應對失當 澳洲總理將徹查野火危機 19:042020/01/12 國際 大政治大爆掛-無色覺醒》 銷假上班先道歉 韓拚市長保衛戰 14:122020/01/13 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 選前吃補到選後 吳斯懷DPP政治提款機？ 14:102020/01/14 政治 專訪／方季惟新片化身貴婦 人生下半場成「心靈導師」 20:112020/01/14 娛樂 英國BBC專訪 蔡：任何時候不能排除戰爭的可能 08:292020/01/15 國際 政治熱門新聞 抓包！游淑慧驚爆吳敦義操控中常委耍陰… - 政治 國民黨中常會一團亂…她曝朱立倫早看穿 - 政治 韓知道真實民調數據？陳學聖選後驚爆內幕！ - 政治 遭轟敗選戰犯 吳斯懷竟學韓國瑜「驚人」回嗆！ - 政治 最新民調！高雄市竟有過半民眾支持罷免韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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