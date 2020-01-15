明道大學校長汪大永疑似在大陸開設公司，涉及侵吞學費掏空，他否認喊冤，教育部則回應，將請校方提出相關合作契約，供進一步查證，如果查到涉及不法，將明道大學列入「專案輔導學校」名單，並移送檢調偵辦。

據媒體報導，明道大學和福建合作大學「3加1計畫」，也就是合作大學申請該項計畫的陸生，4年內可有1年到明道大學就讀，經此管道，校方數年累積的新台幣上億元學費，卻疑似被汪大永設在大陸的公司轉手侵吞。

明道大學透過聲明回應，校方今日主動到法務部調查局中部地區調查站備案說明。自從2019年6月，新任董事會正式接手後，校內註冊率提升，教學、財務運作一切正常，學生就學條件無虞，教職員權益也不會受損。

明道大學也指出，校長汪大永於年前發信給全校教職員，提出請辭退休，說明任期至109年1月底止，校長休假期間相關校務，已交由職務代理人周副校長負責，現爆出此事，董事會深表痛心和遺憾。

教育部高教司副司長梁學政則說，經會計師之前到校查核，確實發現明道大學有學雜費帳務不清的行政疏失，教育部已在去年11月正式發函，將此列為扣減獎補助款的依據。

至於汪大永在大陸開公司，涉及侵吞學雜費，梁學政則說，會請校方提供相關合作合約，送到教育部以供查證，若查到當中確實涉及違法，會將明道大學列入「專案輔導學校」名單，並移送檢調偵辦，校內相關人員如有涉及疏失，也將一併懲處。

梁學政提到，若明道大學被列為「專案輔導學校」，依法不能辦理單獨招生、舉辦推廣教育、遠距教育，甚至也不能進行境外招生。梁學政強調，〈私立大專校院轉型及退場條例〉草案也已送到立法院審議，未來進一步查核辦學品質不佳的學校。至於私校監管方面，目前除要求學校本身的內控機制，以及要做到公開資訊外，教育部也可推派公益監察人到校，查處有問題的個案。

(旺報 )