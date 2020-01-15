蔡英文：得到817萬票，不能簡化人民無條件支持 。曾薏蘋攝

蔡英文總統與準副總統賴清德今在民進黨中常會前，到會場向中常委及黨工致意並感謝；蔡英文致詞時表示，這次得到817萬票支持，「大家都清楚人民投票給我們很多原因」；這些不同的原因都不能簡化成人民對執政團隊無條件的支持；選舉結束後保持政局穩定，用對話化解對立，團結整個國家是執政團隊的當務之急。

此外，賴清德表示，他也非常欽佩黨的領導，在去年通過台灣要贏、世代同贏、社會同行、世界要贏的決議文，並且身體力行提名了很多年輕人，也因為這樣的作為讓這次立委席次因此過半，相信台灣人民會記得黨在這場戰役裡的傑出貢獻，這是台灣人民的勝利，也是台灣民主的重大勝利。

蔡英文總統與賴清德今天在中常會前到黨中央跟大家感謝、致意，中常委立委鄭寶清這次落選，蔡總統還不忘跟他多寒暄幾句，說了一會兒還轉頭對站在身後的賴清德說，「你不要站在那裡。」立刻引起大家哄堂大笑。

黨主席卓榮泰率先致詞指出，民進黨在211天前，在同一個場地，正式提名蔡英文競選第15屆總統，今天蔡英文與賴清德共同守住台灣本土政權、完成黨賦予的艱鉅使命；未來黨一定是蔡英文執政團隊最堅強後盾，也期望過半的國會黨團，會是政策推動最強而有力的夥伴。

他說，感謝所有黨務同仁的辛苦，完成選戰使命，他說「喜悅氣氛可以延續到過年，但認真檢討、積極工作態度要馬上拿出來」，讓國人看得到民進黨的感謝、承擔與責任。

賴清德則表示，今天是大選之後第一次的常會，他陪蔡總統前來致謝，向大家表達最由衷的感激，這次黨在上下團結一致之下可以說是展現非常好的成績，跟府院鐵三角各自發揮功能、分進合擊，讓蔡總統拿下歷史新高，

最後致詞的蔡總統說，團結的民進黨就會獲勝，這個道理大家都懂，這次又一起做到了，首先謝謝卓主席帶領的黨務團對包括每位常委、主管及全體工作同仁的努力，這一年來大家真的很辛苦，她要對大家表達最深深的謝意。

她說，這次得到817萬票支持，大家都清楚人民投票給民進黨很多原因，有的當然是始終的支持者，也有很多是對未來懷抱期待的年輕人，當然也有指示不喜歡對手、或是反對一國兩制主張的人，選擇投票給我們，這些不同的原因都不能簡化成人民對執政團隊無條件的支持。

她指出，就像在當選的那晚說的，「支持民進黨的人我們感謝，沒支持的人我們也理解，並且願意伸出雙手，拿出更大的誠意擁抱他們，化解他們的疑慮」。

她說，民進黨的可愛是不會因為失敗就灰心喪志，也不會因為勝利就忘記反省，選舉結束後保持政局穩定，用對話化解對立，團結整個國家是我們執政團隊的當務之急，今天向大家致意，除了表達謝意，更是要拜託大家務必堅守崗位，認真打拚，每張選票的託付都要記在心上，每個國民的照顧不能因為他們傾向而有絲毫的減損。謝謝大家這段期間的付出。

(中時 )