貨櫃輪航運開春報喜，低硫油附加費徵收推升運價上揚，且高低硫油價差擴大，安裝脫硫塔的航商投資回收期縮短，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)可望受惠。

在環保法規要求下，今年正式實施限硫令，對全球貨櫃輪航商開始產生影響，航商開始增收低硫油附加費，遠東-美西線每40呎加收150美元到200美元、遠東-美東每40呎加收250美元到300美元，提前進場安裝脫硫器業者，也開始進入回收期。

此外，MGO價差從去年9月的127美元/噸向上擴大，12月平均價差294美元/噸，遠超出市場預期的平均200～250美元/噸。從低硫油燃油來看，價差從9月的80美元/噸一路放大至297美元/噸，12月底低硫油一噸734美元，重油380美元報價366.5美元，兩者價差擴大到367.5美元/噸，高低硫油價差擴大，有利於安裝脫硫塔的航商回收期縮短。

根據Drewry的運價資料顯示，今年初開始，歐洲線的運能開始恢復平衡、運價回升，1/2歐洲去程運價周漲幅16％，回程8％，美西去回程也都呈現大漲表現。遠東到歐洲市場的運價不只是比去年旺季還好，價格還翻到1000美元以上，在超過800美元都可以獲利，對業者基本面帶來大利多。若從上海航運交易所的報價來看，近幾周也是呈現相當漲幅，預期供給周轉減少可望支撐運價年底到農曆年前有所表現。

另一方面，最近乾旱正在威脅巴拿馬運河，也因為供應巴拿馬運河水源的加通湖水位降到歷史低點，隨著這條運河今年以來一直傳出缺水窘境，限制船舶的吃水深度，讓原本1.2、1.3萬TEU的超大型貨櫃輪，不再能裝載這麼多貨櫃，間接影響到運能供給量，使得美東航線的艙位更加吃緊，進一步造就這波遠東-美東的運價比7、8月旺季還好。

(時報資訊)