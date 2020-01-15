2020大選結束，但罷免高雄市長韓國瑜的另場選戰已展開，近日網路上充斥韓粉的「末日預言」，甚至轉而攻擊年輕人、檢討高雄市民，看似敗選後的情緒宣洩，但無意間恐為「討厭韓國瑜」增添柴火，真韓粉應以退為進，勿因一時意氣之爭，反成罷韓助力。

國民黨15日下午召開敗選後首次中常會，敗選檢討歸納出7大原因，包括兩岸論述失靈、總統初選紛擾、惡質網軍帶風向、選戰策略失誤、黨內不團結、不分區提名爭議，未獲青年青睞；其中，韓國瑜「落跑」選市長、隨性發言被抹成「草包」，是網軍攻擊的重要破口。

而青年之所以無法接受韓國瑜，主要也是因為他當選市長立即參選總統的誠信爭議，還有韓陣營支持者被冠上的「不理性」標籤，罷韓遊行能夠號召大批年輕人站出來，小英在高雄又獲得高達109萬票，訊號相當清楚，韓國瑜和韓粉非改變不可。

選前造勢場場爆滿，支持者鬥志滿點，沒想到韓國瑜竟然慘敗，韓粉難以接受是人之常情，即使過了3、4天，仍不斷在網路上散發負面言論，要年輕人自作自受、承擔後果、長輩要開始花錢享樂，也批評高雄人無情，更不乏父母罵子女、子女嗆父母的世代對立。

另有韓粉氣憤認為，既然高雄人不挺韓，建議韓國瑜乾脆辭市長，直接參選國民黨主席，日後以改革國民黨為重任；這些意見多數是愛護韓國瑜、心疼他選舉失利的極致表現，但平心而論，顯得過於極端，冷靜，絕對是韓粉當前必修功課。

韓國瑜選後已公開喊話，他了解支持者內心的情緒波動，但人生不是只有政治，不同世代間應該開始團結，前方暴風雨尚未可知，此時台灣內部分裂，絕非好事；這幾天他回到高雄市府，也刻意減少公開受訪行程，希望台灣社會回歸平和。

對韓國瑜而言，當前考驗非常嚴峻，109萬個高雄人支持小英，顯然反對韓進軍總統府，但究其原因並不一致，有人希望他在政壇永遠消失，也有人希望他回來當市長；不管如何，韓多說無益，低調是唯今之計，只能用更亮眼的市政成績來重新獲取市民信任。

真正的韓粉應該看懂韓國瑜面對的情勢，爭取年輕人認同將是市長保位戰成敗關鍵，過激言論、甚至瞄準年輕人開炮，只會更把青年推向罷韓的那一邊。此時此刻，「沉默是金」實為挺韓最佳原則，看盡人生百態的韓粉，豈會不懂「退步原來是向前」的道理？

(中時 )