由於中美貿易談判進展帶來的樂觀氣氛，雖然法人在2020年不看淡美股，但在新興市場貨幣近期走升之下，不少法人更看好今年新興市場股漲升空間，尤其是東北亞，至於東協股市基期低，還是可逢低買。

2019年東協基金投資報酬率遠遜於其他亞股基金，根據晨星基金統計，東協基金2019年雖都呈現正報酬率，但只有兩檔基金年報酬率逾10％，分別是霸菱大東協基金的15.5％以及摩根東協基金的10.5％。 對於2020年東協股市展望，霸菱大東協基金投資團隊表示，之前因有多家東協公司下調盈餘，目前下調盈餘的東協企業情況已趨於穩定。由於最壞的情況已過去，目前看好可受惠於東協地區基建投資及因5G 網路推出的公司。 因各國實施更多改革政策，尤其是在印尼和菲律賓，東協經濟體預計仍將會繼續受惠於供應鏈遷出大陸，雖然越南被市場認為是主要受惠者，但考慮到現有的生態系統及多元化的需要，其實馬來西亞和泰國等其他東協經濟體亦值得關注。

摩根東協基金產品經理張致寧指出，2019年全球央行紛紛啟動降息周期以支撐經濟增長，包含泰國、印尼、馬來西亞和新加坡等國家均加入貨幣寬鬆行列，下半年更擴展至財政政策，如企業減稅、消費補貼或擴張性的財政預算來提振景氣。由於東協國家財政體質普遍優於成熟國家與其他新興市場，未來尚有餘裕提出更多穩定經濟措施，有利區域內資產表現。

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