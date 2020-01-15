受制市場傳台積電在14奈米掉單，且7奈米又遭三星搶單，加上美國追殺華為，大幅壓低美國組件的技術門檻含量，從25％降低至10％，使台積未來供貨華訂單遭質疑，致該股開低殺低，也使檯面上電子股多頭氣勢為之一挫。

另外，股王大立光同樣開低殺低，並跌破5000元整數大關，也引爆高價股極短線獲利回吐賣壓陸續出籠，加上富邦金、兆豐金、台塑四寶等權值股也表現疲軟，使盤勢開低之後始終在盤下整理。

盤中指數一度大跌逾百點，終場雖因台積電跌勢稍收歛，但人氣已渙散，加權股價指數收盤仍下挫87.93點，報12091.88點，跌幅0.72%，成交1486.63億元。

此外，甫連任總統蔡英文接受英國廣播公司（BBC）專訪，似被市場讀未來兩岸關係將愈趨僵化，也是市場大戶或暫在高檔打帶跑遠因。

權值股方面，今僅國泰金、中信金、仁寶與統一等，勉力守在平盤之上小漲；餘台積電、股王大立光、台塑四寶、鴻海、中華電、富邦金、兆豐金、南亞科、長榮航、華航、日月光投控、聯電、友達、群創、亞泥、遠東新、台玻、長榮、和碩及台達電等，臉色都不佳。

上市、櫃股票表現方面，被動元件今開高殺低，虎頭蛇尾，係引爆大戶趁供貨吃緊之利多，反市場心理而為之摜壓動作；不過，仍有創意、原相、環球晶、同欣電、勝麗、上銀、宜鼎、璟德、強茂、新日興、智崴、六角及中美晶等，表現不錯。

(工商 )