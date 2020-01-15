陸美預計將在今（15）日簽署第一階段貿易協議，三三會理事長許勝雄認為，陸美貿易戰應該也暫時告一段落，甚至在美國總統大選前可能都不會有大變化，因此他對2020年抱持樂觀態度，他表示，台灣產業深具實力，因此「全世界經濟上來，台灣必然可以上來」。

許勝雄指出，主計總處預估台灣的經濟成長率，由去年的2.64％在今年成長到2.72％，代表在貿易戰下，國際企業來台投資、國內政府投資等，經濟面都還可以；尤其今日陸美將簽署貿易戰第一階段協議，看起來將會暫時告一段落，在美國總統選舉前大概也不會出現新的大變化，全球的消費信心也會穩定下來，他認為「全球好，台灣一定好」，台灣擁有人才、環境條件、能力、國際化佈局、注重誠信等，基礎其實相當雄厚，他很樂觀看待2020年。

「當然今年還是變化很大的一年」，許勝雄說，不知道哪些地方還會不會有邊緣政治問題、貿易衝突問題、單一貿易保護主義問題，這些都還是會存在，但整體而言，應該還是往正面發展。

至於台灣總統大選結束後，政府需要面對的經濟議題，許勝雄提出三點，首先要把台灣投資環境友善化、解決五缺問題，尤其在知識經濟時代，無論是國內教育體系人才培育、或國外人才引進都相當重要，也能讓台灣產業產生更大國際競爭力和附加價值。

同時也要積極爭取跟國際之間簽FTA，他表示，如果沒有簽FTA，也沒有進CPTPP，對台灣整體國際競爭力不利，和鄰近國家比起來，招商引資力度也會比較弱。

另外，許勝雄強調，大陸還是台灣最主要出口地區，仍要找到較和平穩定的發展機制，更應減少容易刺激到彼此的言論，如此對兩岸產業發展、穩定往前走都是正面的。

他也提到，美國和大陸各有優點，對台灣也極具重要性，「任何一個偏移對台灣長期發展其實都是比較不利的」，如果可以跟美國在科技技術創新去做結合，也能把大陸龐大生產能力、低成本架構結合，當然就可以立足台灣佈局全球，甚至利用各國家不同資源做最有效的運用。

(中時 )