苗栗縣政府推出交通即時狀況APP，提供民眾掌握最新路況。〔苗栗縣警局交通隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣政府、交通部公路總局第二區養護工程處及苗栗縣警察局等3個單位，首次共同創造「科技宣導摺頁文宣」，這個摺頁封面共有3個App軟體捷徑，提供用路人掃描QR Code或下載App軟體，即可獲得相關交通疏導措施或即時路況，可讓駕駛人提前改道行駛替代路線，達到分流及避開壅塞路段。

苗栗縣長徐耀昌秉持施政理念「創新、求變、接地氣」，並於每週召開縣務會議要求府內一級主管，督促所屬同仁在辦理各項工作應與以往有所精進，攜手營造苗栗為宜居幸福城市。

交通部公路總局第二區養護工程處鑒於西濱台61線快速公路，大部份路段都已完工通車，且苗栗路段以南均為高架路段，沒有行車管制號誌管控，勢必成為返鄉首選替代道路，預期湧入大批車流，同時也擔負紓解國道一號與三號南北疏運重任。

苗栗縣局局長翁群能有鑑於109年春節連續假期，軤自1月23日至1月29日共計7天，勢必湧入大量人、車潮至本縣各觀光景點，特別協調中央、本縣及地方道路主管機關增設替代道路牌面完畢，並妥善規劃各重要道路、觀光景點等易壅塞路的交通疏導勤務，全力提升道路服務水準，確保用路人的安全。

(中時 )