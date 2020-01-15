歌壇天后蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」台北站日前圓滿落幕，而在台北站最終場上，蔡依林還驚喜宣布高雄巨蛋再加兩場演出，Jolin休息之餘不忘在網上和粉絲互動，她稍早在IG曬自拍照，蔡依林的超近距離自拍更意外引發熱議。
蔡依林今（15日）在IG曬超近距離自拍，頂著辮子頭的Jolin大秀美肌和精緻五官，吸引網大讚：「美杜莎嗎」、「姐好美」、「好仙」，還有人留言：「姐啊讓自己看起來臉大也不是這樣的😂」，對此，還釣出Jolin親回：「滿屏不是很好嗎」。
而被蔡依林親回的粉絲也興奮回應：「很好很好😍」，其他人也紛紛拱蔡依林PO照「滿屏照」，直呼：「沒有滿阿」、「可以再近一點」。
(中時電子報)
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