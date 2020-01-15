在獲得美國國家安全局通報Windows作業系統存在嚴重漏洞後，美國微軟公司（Microsoft Corp ）周二發布了重大的安全修復程式。

微軟表示，這個漏洞可能讓駭客得以偽造某些Windows版本用來認證和保護資料的數位憑證，該漏洞遭到利用可能對Windows系統和用戶造成嚴重後果。

媒體援引國安局官員報導，數周前已察覺此事。不過，美國國安局和微軟都表示，目前尚未發現任何證據顯示這個漏洞已經遭到濫用，但也呼籲Windows系統用戶盡快進行更新。

(時報資訊)