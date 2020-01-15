《國際產業》美國安局通報Windows漏洞，微軟：已發布安全更新 14:322020/01/15 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在獲得美國國家安全局通報Windows作業系統存在嚴重漏洞後，美國微軟公司（Microsoft Corp ）周二發布了重大的安全修復程式。 微軟表示，這個漏洞可能讓駭客得以偽造某些Windows版本用來認證和保護資料的數位憑證，該漏洞遭到利用可能對Windows系統和用戶造成嚴重後果。 媒體援引國安局官員報導，數周前已察覺此事。不過，美國國安局和微軟都表示，目前尚未發現任何證據顯示這個漏洞已經遭到濫用，但也呼籲Windows系統用戶盡快進行更新。 (時報資訊) #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》從關鍵科技布局看中美貿易戰的可能演變 04:092020/01/11 財經要聞 限制與陸科研合作 美得不償失 04:092020/01/12 話題觀察 擁抱Azure 領英微軟整合關鍵點 04:092020/01/12 全球財經 蔡勝選後美國兩個政治訊號 04:102020/01/13 論壇廣場 蘇花改交通控制工程系統上路 大同智慧系統整合 寫新里程碑 04:102020/01/13 投資理財 特勤吳彥祖功成身退 未來動向引關注 10:492020/01/13 政治 邁向國際！中女中攜手桑頓中學推雙聯學制 21:082020/01/13 生活 Check Point揭露TikTok資安漏洞 04:102020/01/14 產業．科技 上銀旗下上銀及大銀微 今年營運優於去年 21:212020/01/14 財經 陸媒駁斥美陸軍部長釣島部署高超音速導彈說 11:562020/01/15 兩岸 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 關鍵技術太狂！多頭瘋喊特斯拉衝逆天價6000美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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