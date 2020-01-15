市場研調機構TrendForce表示，隨著新款遊戲機年底搶市，預計下半年將掀起繪圖用記憶體與SSD搶貨潮；Sony與Microsoft新款遊戲機預計將搭載GDDR6和512GB以上甚至1TB SSD之大容量帶動，預計2020年遊戲機用SSD占整體SSD出貨比重將達3-5%。

TrendForce認為，遊戲機將是未來SSD市場全新的需求，預估將占2020年全球SSD整體出貨量的3-5%，2021年將進一步大幅成長；遊戲機用SSD的位元消耗量在2020年下半年占比則可望接近5%。

不過，遊戲機用SSD採購潮預計要到2020年的年中之後才會開始，因此並非導致目前NAND Flash合約價上漲的原因。近期的價格上漲，主要是原廠庫存壓力低，以及PC OEM和資料中心用SSD需求上升所帶動。

TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新報告指出，隨著PS4與Xbox One遊戲機逐漸邁入生命周期尾聲，Sony與Microsoft二大遊戲機廠商不約而同披露PS5與Xbox Series X的上市計畫，預料將搶進2020年的聖誕檔期。今年下半年開始，新世代遊戲機的激烈競爭，將掀起一波繪圖用記憶體與SSD的搶貨潮。

從GPU來看，二台主機將都採用AMD的解決方案，為了因應更絢麗的畫面與更流暢的表現，二台主機都將採用目前最先進的GDDR6記憶體，如PS5的記憶體高達16GB，而Xbox Series X因為規格不同，將採用16GB與12GB二種；與目前PS4 8GB與Xbox One X 12/8GB的GDDR5記憶體相比，效能與容量皆顯著提升。Sony與Microsoft預計從年中之後進入超級採購期，加上NVIDIA也會在今年下半年正式銷售代號為Ampere的新一代GPU，預料將掀起一波GDDR6的搶貨大戰。

另外，遊戲畫面細緻度提升，遊戲本身的容量也越來越大，導致讀取時間跟著拉長，因此PS5與Xbox Series X將改採SSD作為儲存裝置。考量目前容量超過50GB的遊戲大作已不稀奇，因此二家廠商將會採用至少512GB以上甚至1TB的SSD來滿足未來遊戲的大容量。

(時報資訊)