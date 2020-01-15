周二美股費城半導體指數再創歷史新高，台積電美國存託憑證(ADR)也持續攀高，但因短期漲多且在農曆年封關只剩四個交易日追價買盤縮手，台股隨著台積電(2330)開低走低。台指期結算略壓抑指數。台股收盤跌87.93點至12091.88點，成交值1486億元。

近四個交易日，台股隨著美股強勢加上選後行情續揚，周二指數收上12179.81點波段高點，但今日在台積電收低6元，台股收盤未能守住12100點關卡，也未如預期的一鼓作氣再突破前波高點12197點。台積電明天將舉行法說會，將牽動台股封關行情。

周二美股漲跌互見，美中即將簽署第一階段貿易協議，只是媒體報導，美國對中國商品課徵的關稅，可能維持至11月美國總統大選後，陸股等亞洲股市今日早盤漲勢中斷，美股電子盤也下跌，台股在豬年封關前有獲利了結賣壓，短期台指期結算空方奮力一搏，使台積電尾盤跌點縮減，台股跌幅縮減至百點之內，指數仍在所有均線之上，短多仍占優勢。

台積電ADR周二續漲0.26美元，漲幅0.43%，改寫歷史新高。台積電法說會即將於明天下午登場，台積電去年第四季業績超標且7奈米帶動本季仍不淡，外資連續四天共買超台積電股票21876張，促使台積電周二股價收在新高為346元。台積電今開低走低，盤中一度大跌8.5元，但尾盤跌6元，也拉抬台股最後一盤強拉35點，雖是黑K棒但有小下影線。

今日除了台積電開低走低，股王大立光(3008)在上周四下午法說會後股價大漲，今日同樣面臨賣壓，今日也開低走低。被動元件的國巨(2327)利多不斷，今早再跳空開高，但盤中漲幅收斂，終場收黑。

今日仍有部分績優股表現強勢。記憶體封測廠力成(6239)去年第4季稅後淨利創歷史新高，力成並樂觀看今年第1季業績有機會創下歷年同期新高。

美股近來與亞股均表現強勢。今早美股電子盤走低，台股則有獲利回吐賣壓出籠，電金都小跌，台股同步下跌。亞洲股市也全都整理，陸股早盤中斷漲勢。

下周一台股豬年封關，將僅餘三個交易日，追價買盤力道恐趨緩。目前台股多頭排列，技術面仍強勢。但明天至下周一封關，只剩三個交易日，量能有可能會逐步縮減，預料台股在豬年封關前，將呈現震盪整理的格局，台積電本周四下午的法說會，成為台股豬年封關能否再攻高的關鍵。

(時報資訊)