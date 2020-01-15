2020大選結束，不少韓粉心情仍相當低落，黃暐瀚表示，選舉結束了，「罷韓、霸凌，還沒有結束！」不懂為什麼現在社會，會變成這樣。

黃暐瀚在臉書表示，這兩天很多人在網路上討論一個「韓粉爸媽無助會」，兒女會把韓粉爸媽霸凌他們的對話跟截圖貼出來「奇文共賞」。看完後，黃暐瀚只有一個感覺，「人心不古、世態炎涼」。

PO文說，「我是那個被韓國瑜強抱的女嬰媽媽的朋友嗎？」講得跟真的一樣，沒想到最後才發現根本不在現場，不認識女嬰爸媽，說的也不是事實。

黃暐瀚表示，網路文看看就好，「韓粉爸媽無助會」的內容真假難辨，如果是假的，根本沒有討論的意義，如果是真的，那真的不理解，子女把爸媽的對話截圖，公諸大眾的動機是什麼？讓大家一起嘲笑自己的爸媽？公開汙辱自己爸媽腦殘？

黃暐瀚認為自己老了，不懂為什麼我們的社會，現在會變成這樣。至於罷免韓國瑜，黃暐瀚的看法很簡單，就交給市民決定，支持韓國瑜的人千萬別遷戶籍去高雄，高調呼朋引伴，因為此事越對立，投票率就會越高，韓國瑜就越可能被罷免成功。

「不理會、不動員、不反駁、不上街」，黃暐瀚提醒，這才是阻止罷韓的最好辦法，升高衝突，對韓國瑜續任市長，反而不利。

(中時電子報)