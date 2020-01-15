毀銅像台大學生許哲榕毀損判拘役45天。

台大學生許哲榕認為蔣公銅像代表威權遺緒，毀損蔣介石銅像可促請社會大眾支持轉型正義，將政治大學後山校區的蔣公銅像潑漆，並鋸斷銅像的左前馬腳，台北地方法院審理後，認定銅像是政大所有，許的表現自由權與政大財產權無高低分別，所以依毀損罪判許拘役45天，得易科罰金，可上訴。

許哲榕是2019年2月22日到政大後山校區，以橘色油漆潑灑蔣介石銅像的右前馬腳，再持軍刀鋸將銅像的左前馬腳鋸斷，政大提告，台北地檢署將許依毀損罪起訴。

許哲榕辯稱，蔣公銅像代表威權遺緒，而銅像的馬腳部分則代表威權時代諸如軍統局、中統局及其他特務機關等體制共犯，都是加害者角色，如此銅像至今還設於大學校園內，代表校方仍在捍衛不義，他毀損政大內蔣公銅像的目的，是為喚請社會對轉型正義的支持，屬象徵性言論，受憲法言論自由的高程度保障。

不過北院認為，許哲榕毀損銅像的主觀目的值得採信，但是，政大既是大學，具有特殊憲法上地位，並享有高度自治權限，但是行使公權力的程度較低，不能與其他行政機關的國家性相提並論，所以許哲榕表現自由及政大財產權間的法益衝突，二者間無高低位階之分，許採取潑漆、割鋸銅像的激烈手段，造成油漆緊密附著在銅像上，無法以一般刷洗方式移除，須以刮刀刮除並重新上漆才能回復原狀，政大需花費相當時間及金錢才能回復原擺飾紀念功能。

判決認為，促轉條例且規定需以獨立機關推動、不允准以私力擅為，許哲榕已破壞校園安寧、干涉政大師生對校園事務的自決，許在犯後不認罪、未與政大和解，所以依法判處拘役45天。

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(中時 )