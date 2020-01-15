以林家興為首的青年軍下午原在黨中央外平和說明訴求，不料，在中常會開會前，大陣仗「突襲」前進中山廳，邊走邊喊「常會道歉，老賊下台」。（黃福其）

挺吳支持者拉起「感恩感謝感念吳主席」、「主席辛苦了，吳主席忍辱負重，帶領黨有功無過，我們送別不慰留」大字報。（黃福其攝）

林家興與林杏兒扭打成一團，場面混亂。（黃福其攝）

國民黨15日召開敗選後的首場中常會，青年世代混入黨部大樓，手持標語表達訴求直搗中常會會議室外，手舉標語高喊「老賊下台」。(王英豪攝)

國民黨15日召開敗選後的首場中常會，青年世代混入黨部大樓，手持標語表達訴求直搗中常會會議室外，手舉標語高喊「老賊下台」。(王英豪攝)

國民黨主席吳敦義今（15）日將率黨務一級主管「總辭」後走人，下午在中常會前，挺吳、反吳派相互叫囂，八百壯士團體集結於黨中央外力挺不分區立委吳斯懷，以林家興為首的青年軍下午原在黨中央外平和說明訴求，不料，在中常會開會前，大陣仗「突襲」前進中山廳，邊走邊喊「常會道歉，老賊下台」，青工總會長林杏兒隨即反嗆「國民黨有難時，你們在哪裡」，雙方扭打成一團，場面混亂。

今天是2020慘敗後首次中常會，焦點全放在黨魁吳敦義將率黨內幹部「總辭」，目前規劃由政策會執行長曾銘宗代理主席，黨內一級主管僅行管會與考紀會主委暫留，處理後續複雜繁瑣的黨產官司。

黨中央外各路人馬集結，場面眾生喧嘩。挺吳支持者拉起「感恩感謝感念吳主席」、「主席辛苦了，吳主席忍辱負重，帶領黨有功無過，我們送別不慰留」大字報，引人注目的是，特別以紅色背板貼出「沒貢獻的中青代，假改革真鬥爭，奪權吃相夠難看」。

此時，隔壁反吳派、藍天行盟不滿嗆「不要亂講，吳主席總是再搞別人」，挺吳派回擊「高級外省人不要侮辱吳敦義」，反吳派再嗆「國民黨被你們這群拍馬屁的人給搞垮的」。

黨內總統初選期間被郭台銘挖角、前國民黨青年團總團長林家興下午偕同青年世代到黨中央外抗議，一度哽咽訴說黨領導人勾心鬥角，改革口號喊爛了，乾脆改成「中央山脈黨」。

林家興領軍的青年軍，原本看似心平氣和說明訴求，不料，在中常會開始時，他們突然從二樓搭乘手扶提「突襲」，高舉「清黨」黑色氣球，大陣仗往中常會開會地點中山廳邁進，並大喊「常會道歉，老賊下台」、「紅統滲透，必須清除」。

未料，話沒講完，立即遭國民黨青工總會長林杏兒、中央委員謝坤宏上前質疑，「國民黨有難時，你們在哪裡」，隨即雙方扭打、推擠、爆發肢體衝突，最終青年軍被擠出黨中央，青年軍情緒激動，來個回馬槍，再嗆挺吳派「吳敦義下台」，挺吳派則回以「韓國瑜下台」。

(中時 )