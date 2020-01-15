針對台灣有聲音認為，這次台灣大選結果已經意味中華民國已成為台灣年輕世代甚至是普遍台灣人的共識，未來4年大陸該如何正視中華民國存在的事實，大陸國台辦發言人馬曉光稱，兩岸存在政治分歧，大陸都主張在一個中國的原則下，通過平等協商找到解決問題的辦法。

今天上午國台辦舉行記者會，由於這是台灣總統大選後，國台辦的首場記者會，因此關於台灣選舉結果，乃至兩岸關係何去何從都成為各方關切的焦點。

面對台灣中國時報駐京記者提問，這次台灣大選結果已經意味中華民國已成為台灣年輕世代甚至是普遍台灣人的共識，了改善兩岸關係，未來4年大陸打算怎麼面對中華民國，如何正式中華民國存在這一台灣人普遍關切的議題？

大陸國台辦發言人馬曉光回應，首先我要指出，兩岸關係改善發展的基礎是堅持體現一個中國原則的「九二共識」，這個共識是源自於各自規定，不是大陸單方面強加於台灣的。我們也意識到，兩岸之間還存在著一些固有的政治分歧，在兩岸關係發展過程中產生了一些新的問題，對於這些問題，我們都主張在一個中國的原則下，通過平等協商找到解決問題的辦法。

(中時 )