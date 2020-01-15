蔡英文總統今天正式公布《反滲透法》，指示行政院盡快公布違反樣態畫清楚紅線，海基會則成立窗口，提供大陸就學、就業生活的國人法律釋疑。對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院已責成陸委會召開邀集外交部、法務部、內政部成立「反滲透法實行協調小組」，今天下午首次召開會議，訂定被滲透樣態與類型。

Kolas指出，「反滲透法實行協調小組」主要目的在於，該法從起草到通過有太多不實謠言，讓人民過度擔憂跟恐懼，為解除人民疑慮，並強調反滲透絕不反交流，要定義什麼樣態視為滲透，什麼犯罪樣態可能違反刑事要件，希望透過協調小組討論，有結論後盡快對外公布。

針對國人在大陸就學、就業生活部分，行政院責成海基會成立諮詢窗口，協助向國民提供法律釋疑，以免大家顧度恐慌焦慮。Kolas強調，專案小組最重要功能是針對違反行為、樣態界定清楚，並盡快對外公告，減少不必要疑慮跟謠言被擴散。

對於《反滲透法》通過後，行政部門才開始討論規範細節，被質疑是「先斬後奏」，Kolas解釋，相關部會必須等母法通過後訂定細節，不可能母法未過先訂實行內容，這樣反而倒果為因，如今母法通過後，行政院已請陸委會今下午邀集相關部會開會討論。

因應《反滲透法》實施，國民黨立法院黨團提出釋憲，時代力量黨團則認為規範細節仍有不足，新國會將提出增修條文。Kolas說，該法實行後有需要修改的部分，行政院尊重立法院權責。

(中時 )